Daydreamer Anticipazioni 5 agosto 2020: Sanem gioca sporco! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 5 agosto 2020, rivelano che nell'Episodio Sanem, intimorita dal confronto, ricorrerà ad un astuto espediente per mettere fuori gioco tre Super modelle! Leggi su comingsoon

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni

Daydreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata 5 agosto: Sanem gelosa delle modelle russe e sempre più innamorata di Can mentre Emre e Leyla… Le emozioni di Daydreamer Le ali del sogno continuano ...Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 5 agosto: Sanem e le sue colleghe diventeranno delle fantastiche modelle per un giorno. Daydreamer – Le Ali del Sogno va in onda su ...