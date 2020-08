Dalla Francia: “Ecco chi aveva cercato la Juve per Pjanic al posto di Arthur” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La prima scelta della Juventus nello scambio con il Barcellona Arthur-Pjanic non sarebbe stato il brasiliano. Stando a quanto riporta ‘L’Equipe’, infatti, il club bianconero avrebbe insistito per avere il giovane talento guineano Ansu Fati. Ma i catalani non si sono voluti privare del calciatore, considerato uno dei prospetti più forti per il futuro non solo del club blaugrana ma del calcio mondiale. Ecco dunque che la scelta è ricaduta su Arthur, centrocampista capace di destreggiarsi in più ruoli e che sarà certamente utile nella prossima stagione a Sarri, o a chi per lui.L'articolo Dalla Francia: “Ecco chi aveva cercato la Juve per Pjanic al posto di Arthur” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

