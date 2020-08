Dal convegno Cia di Avetrana è scaturito che il 40% delle aziende agricole è in crisi di liquidità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Avetrana – Agromafie e difficoltà di accesso al credito per le imprese del settore agroalimentare. Se ne è parlato martedì 4 agosto ad Avetrana, nel fortilizio “Il Torrione”, in una tavola rotonda organizzata da CIA Agricoltori Italiani della Puglia Area Due Mari (Taranto-Brindisi) e Confindustria Taranto. Partner dell’iniziativa sono stati Camera di Commercio di Taranto, BCC Avetrana e il Comune di Avetrana. I temi, introdotti dai saluti del sindaco di Avetrana Antonio Minò, del componente di giunta della Camera di Commercio Luca Lazzàro, del presidente area Due Mari della CIA Pietro De Padova e del vicepresidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, sono stati affrontati e sviscerati da ospiti illustri: Beatrice Lucarella ... Leggi su laprimapagina

RadioRadicale : È morto Sergio Zavoli. Giornalista, scrittore, senatore per diverse legislature... Sul nostro archivio potete tro… - beppesevergnini : Caro #Bocelli, lei non è stato frainteso. Ha partecipato al convegno sbagliato dicendo cose sbagliate nel modo e n… - repubblica : Bocelli chiede scusa per le parole al convegno negazionista: 'Tutta la mia famiglia colpita dal Covid-19' - GabrieleLeo7 : RT @beppesevergnini: Caro #Bocelli, lei non è stato frainteso. Ha partecipato al convegno sbagliato dicendo cose sbagliate nel modo e nel… - FnsiSocial : RT @RadioRadicale: È morto Sergio Zavoli. Giornalista, scrittore, senatore per diverse legislature... Sul nostro archivio potete trovare… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal convegno Nuova giravolta di Salvini sulla mascherina, dal convegno coi negazionisti in Senato all’appello ai… Il Fatto Quotidiano Coronavirus in Italia. Conte: “Sì all’allentamento di alcune restrizioni”. Impennata di contagi in Lombardia

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono ancora 12.646 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con il virus che finora ha contagiato 248.803 persone, provocando 35.181 morti. Qui le ultime n ...

Sergio Zavoli nel ricordo di Giovanni Martines Augusti: "Mi ha insegnato a cogliere l'essenza dell'animo delle persone"

1' di lettura Senigallia 05/08/2020 - Sergio Zavoli è venuto più volte a Senigallia per convegni e interviste, sempre ospite di Giovanni Martines Augusti, suo collaboratore dal 1998 al 2002. Si. Nel g ...

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono ancora 12.646 gli attualmente positivi al Coronavirus in Italia con il virus che finora ha contagiato 248.803 persone, provocando 35.181 morti. Qui le ultime n ...1' di lettura Senigallia 05/08/2020 - Sergio Zavoli è venuto più volte a Senigallia per convegni e interviste, sempre ospite di Giovanni Martines Augusti, suo collaboratore dal 1998 al 2002. Si. Nel g ...