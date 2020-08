Dagli «amici libici» di Beirut all’Italia senza tradizione coloniale. Le migliori gaffe di Manlio Di Stefano (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici». Non è proprio passata inosservata la gaffe social del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, che nel manifestare vicinanza per quanto accaduto a Beirut, in Libano, ha preso la direzione sbagliata, andando a finire in Libia. Immediata la risposta degli utenti che gli hanno fatto osservare l’errore, così come rapida è stata la correzione di Di Stefano che ha subito riscritto «amici libanesi», ribattendo in un tweet: «C’è poco da scherzare con queste cose, ho sbagliato a scrivere, i morti invece restano, fenomeni». August 4, 2020 Un errore dovuto a «stanchezza, e quindi distrazione», ... Leggi su open.online

Le voci dei bambini di 34 Paesi raccolte nel «museo dei quaderni»

A dargli vita, Thomas Pololi ... E così ho cominciato a chiedere vecchi quaderni ad amici e conoscenti e nel 2008 ho aperto un blog». Il blog «Quadernini» ha un discreto successo e a Thomas ...

Libano, il sottosegretario agli Esteri Di Stefano: "Un abbraccio agli amici libici"

Il sottosegretario si è poi corretto: "Fenomeni, ho sbagliato a scrivere" Tra i tanti messaggi di solidarietà al popolo libanese, per le due catastrofiche esplosioni a Beirut di ieri, arriva anche que ...

