Da virologi ad artificieri con bomba atomica a Beirut: il nitrato di ammonio non basta agli italiani (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sta prendendo piede in queste ore, soprattutto in Italia, l’idea che ci possa essere stata una sorta di mini bomba atomica a Beirut nella giornata di ieri. Nonostante le indagini ufficiali al momento si stiano concentrando sulle quasi 3.000 tonnellate di nitrato di ammonio che avrebbero innescato l’esplosione diventata famosa in tutto il mondo, infatti, non mancano teorie “alternative”. Già nella giornata di ieri abbiamo provato a smentire l’ipotesi attentato, con oltre 100 morti che al momento sembrano essere solo il frutto di una tragica fatalità. Chi parla di attentato e di bomba atomica a Beirut il 5 agosto Tra coloro che sostengono la tesi della bomba atomica a ... Leggi su bufale

MariaAversano1 : RT @fasulo_antonio: Ieri virologi, stamattina si sono svegliati artificieri, chimici (senza sapere che cos'è NH4NO3) ed esperti di politica… - Smilisma : RT @opificioprugna: Bagarre sui social per l'esplosione a Beirut: nucleare, armi o nitrato d'ammonio. Facile passare da virologi ad artific… - MariaCurva : RT @Valerio864dd: ?? allenatori di calcio ?? Presidenti del Consiglio ??Santi, poeti e navigatori (su internet) ?? Virologi ed epidemiologi… - Gianni81979496 : RT @fasulo_antonio: Ieri virologi, stamattina si sono svegliati artificieri, chimici (senza sapere che cos'è NH4NO3) ed esperti di politica… - AirJordan185 : Ieri tutti virologi. Oggi tutti artificieri. -

Da economista a virologi. Da virologi ad allenatori di calcio. Da allenatori di calcio ad artificieri. Il popolo del web è un mondo fantastico e mentre sono in corso le indagini per la tragedia avvenu ...

