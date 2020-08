Da oggi Instagram Reels è disponibile anche in Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Reels is rolling out today to more than 50 countries around the world. ???????????? ???????????? https://t.co/RfXDhYawSF pic.twitter.com/FjSGSpSGpn " Instagram, @Instagram, August 5, 2020 La ... Leggi su ilpost

reggiadicaserta : #VanvitelliLetters ?? | Lettera N°34 – «Napoli, 6 Novembre 1751» «In questi pochi giorni della settimana sono stato… - ElenarussoTW : Vi aspetto oggi alle ore 21.00 sul mio profilo Instagram con #GianlucaMech la sua nuova dieta innovativa… - AndreaScanzi : Vedi, Salvini: gli eventi, oggi, si fanno così. Impara dagli organizzatori di Saluzzo e dal pubblico meraviglioso c… - annmavi : RT @reggiadicaserta: #VanvitelliLetters ?? | Lettera N°34 – «Napoli, 6 Novembre 1751» «In questi pochi giorni della settimana sono stato se… - martavi_it : Ciao RAGAZZI, oggi piove e allora facciamo una bella sfida a COLPI DI INGREDIENTI DISGUSTOSI per il GELATO... chi v… -