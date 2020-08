Cristiano Ronaldo, voci dalla Francia: "Vuole andarsene al Psg" (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Lega A vota Paulo come miglior giocatore dell'anno. E France Football spara: "Ronaldo Vuole andarsene". Venerdì il Lione Leggi su quotidiano

OptaPaolo : 24 - Cristiano #Ronaldo è il giocatore che ha portato più punti alla sua squadra con i gol realizzati in questo cam… - futebolnomundo : O MVP da temporada 2019-20 do futebol italiano e o Cristiano Ronaldo ??? ? #FutebolnaESPN - tuttosport : Cristiano #Ronaldo, ma quale #Psg... il futuro alla #Juve non è in bilico - sportli26181512 : Il brutto ricordo di CR7: ottavi Champions, k.o. 1-0 col Lione. Dieci anni dopo la storia si ripete?: Il brutto ric… - LaCasaDelCalcio : RT @tuttosport: #Juve, Cristiano #Ronaldo e #Dybala: confronto tra fuoriclasse -