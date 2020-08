Crisi migranti, Matteo Orfini contro tutti. Conte? «Usa parole sbagliate». Lamorgese? «Salvini senza Twitter» – l’intervista (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Dobbiamo essere duri e inflessibili con chi viola i diritti umani, con i trafficanti di esseri umani, non con chi scappa dalla guerra, dalla povertà o dai lager». Sul tema dei flussi migratori l’ex presidente e deputato del Pd, Matteo Orfini, non si nasconde e non usa mezzi termini per esprimere a Open il suo disappunto. Già sul rifinanziamento della missione in Libia, al momento del voto in aula alla Camera, lo scorso 16 luglio, Orfini (e con lui altri parlamentari di maggioranza “dissidenti”) aveva votato contro, sostenendo la risoluzione preparata dal parlamentare di Leu Erasmo Palazzotto. Critico verso l’attuale gestione della Crisi migratoria da parte del Viminale, Orfini ha osservato a Open come il picco di sbarchi estivi fosse ... Leggi su open.online

GiovanniToti : In coda da un’ora a Genova Aeroporto. Sulle coste sono ripartiti gli sbarchi, le crociere sono ferme ma si pensa ad… - repubblica : Crisi migranti, Orfini: 'E' il fallimento di una strategia cominciata con il governo Gentiloni, è ora di cambiare' - fanpage : 'Siamo di fronte a una nuova emergenza e l'Italia sta sopportando molto le conseguenze di questa crisi. Quindi è gi… - Schakyra4 : RT @GiancarloDeRisi: #Migranti. #Conte, da Cerignola le ultime parole famose: 'Non possiamo #tollerare che si entri in Italia in modo irreg… - Simo07827689 : RT @Europeo91785337: @laura_maffi @Simo07827689 Perchè la sinistra no? Se argomento migranti/sicurezza fosse affrontato come fa il Governo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi migranti Crisi migranti, Orfini: "È il fallimento di una strategia cominciata con il governo Gentiloni, è ora di cambiare" la Repubblica Matteo Salvini, record di tessere per la Lega: le vere cifre, crolla la menzogna sulla crisi

La crescita è costante. «Da Nord a Sud, mai avuti tanti iscritti», gonfia il petto Matteo Salvini. Al punto che per la fine dell'anno il leader della Lega punta all'obiettivo grosso: toccare le 200mil ...

Coronavirus, da Conte stretta sui migranti: “Non tollereremo ingressi irregolari: dobbiamo intensificare i rimpatri”

Ora la priorità per il Governo targato Conte è contrastare l’ingresso di migranti nella nostra nazione che tentano ... posto più attenzione alla grave crisi economica che alla salute dei cittadini, ...

La crescita è costante. «Da Nord a Sud, mai avuti tanti iscritti», gonfia il petto Matteo Salvini. Al punto che per la fine dell'anno il leader della Lega punta all'obiettivo grosso: toccare le 200mil ...Ora la priorità per il Governo targato Conte è contrastare l’ingresso di migranti nella nostra nazione che tentano ... posto più attenzione alla grave crisi economica che alla salute dei cittadini, ...