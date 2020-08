Crisi e disoccupazione, il Mezzogiorno si svuota! Ora si emigra di più (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Italia sta seguendo un processo progressivo di calo demografico. Il numero dei morti supera quello dei nuovi nati. Solo negli ultimi 5 anni, la popolazione è diminuita di 550 mila unità scendendo a 60,25 milioni dal picco di 60,8 di inizio 2015. I numeri complessivi nascondono realtà diversificate sulla base del territorio preso in considerazione. Si può notare facilmente dai dati forniti dall’Istat che il fenomeno di declino demografico non riguarda il Nord del Paese, che invece mantiene fondamentalmente gli stessi numeri di 5 anni fa, ma interessa in misura crescente il Centro, il Sud e le isole. Le regioni nord-occidentali e nord-orientali perdono complessivamente menodi 25mila abitanti su quasi 28 milioni, con una variazione percentuale quasi nulla. Il Centro perde circa 100mila persone su una base di circa 12 milioni. Mentre il ... Leggi su ilparagone

Secondo Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi di Idealista: “Il mercato immobiliare è sostenuto da tassi ipotecari ai livelli storicamente più bassi, compensando per il momento la crisi ...

Le stime di crescita del Pil del secondo trimestre suggeriscono l’esistenza di significative divergenze all’interno delle economie dell’Eurozona, in cui quelle più colpite dalla crisi sanitaria hanno ...

Secondo Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell'Ufficio Studi di Idealista: "Il mercato immobiliare è sostenuto da tassi ipotecari ai livelli storicamente più bassi, compensando per il momento la crisi ..."

Le stime di crescita del Pil del secondo trimestre suggeriscono l'esistenza di significative divergenze all'interno delle economie dell'Eurozona, in cui quelle più colpite dalla crisi sanitaria hanno ...