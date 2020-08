Crema pasticcera senza zucchero la farcitura ideale per la tua dieta! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una delle salse più utilizzate nella preparazione di buonissimi dolci è la Crema pasticciera. Ma come fare se si è a dieta? Ecco la ricetta per cucinare una Crema pasticciera senza zucchero. Ingredienti: Per fare una Crema pasticciera senza zucchero, avrete bisogno di: 500 ml di latte sCremato 40 grammi di farina di tipo 00 30 grammi di fecola di patate 10 grammi di estratto di vaniglia 5 tuorli d’uovo Un pizzico di dolcificante di Stevia naturale (meglio se in polvere). Come cucinare la Crema pasticciera senza zucchero: scaldare il latte Versare all’interno di una casseruola tutto il latte e portarlo a bollore facendo attenzione a non farlo bruciare. Preparare la base ... Leggi su pianetadonne.blog

INGREDIENTI:-200 g di pasta sfoglia- 6 albicocche- 120 g di crema pasticciera- 20 g di burro- Un po' di zuccheroPROCEDIMENTO:Preparare la crema pasticciera e lasciarla raffreddare. Lavate le albicocch ...

Cheesecake senza cottura con crema pasticcera e cioccolato al latte

Per preparare la cheesecake senza cottura con crema pasticcera e cioccolato bianco per prima cosa preparate la base. Tritate i digestive, unitevi il burro fuso e il miele. Stendete il tutto su uno sta ...

