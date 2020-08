Covid, Rampelli: “La Cina sapeva tutto da dicembre. L’Italia chieda il risarcimento danni a Pechino” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Cina sapeva tutto da mesi e insabbiato la notizia. Fabio Rampelli torna a denunciare il ritardo di Pechino nell’informare l’Occidente dello scoppio della pandemia. Rampelli: l’Italia chieda i danni alla Cina ”La Cina sapeva tutto già dalla metà di dicembre. Ma solo il 14 febbraio ha dichiarato 1700 operatori sanitari e medici infetti. L’accertato ritardo di comunicazione all’Oms giustifica una richiesta di risarcimento danni di fronte alla Corte internazionale di Giustizia da parte degli Stati colpiti. Proprio in base allo statuto stesso dell’Organizzazione mondiale della sanità”. ... Leggi su secoloditalia

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, illustrando la mozione sulla richiesta di risarcimento danni alla Cina per la diffusione del ...”La fuga dei migranti dai Cara, dopo i diversi casi in Sicilia e in Puglia che abbiamo già denunciato, prosegue anche nella Regione Lazio – denuncia Fabio Rampelli di FdI – dove 43 immigrati sono fug ...