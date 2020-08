Covid, Biden falco con Trump. "Lavora o qui moriamo tutti" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Massimo M. Veronese Il dem lo attacca su Twitter: "Sbagliate le previsioni". Il tycoon sfiora la rissa in tv sul numero delle vittime Gliel'ha detto un po' da cattivo, che Sleepy Joe non è mai. «Fai il tuo lavoro, sennò qui moriranno milioni di americani». Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali di novembre, l'ha messa giù dura, anche perchè ormai alle elezioni mancano solo tre mesi e il gioco deve necessariamente cominciare a farsi duro. Su twitter lo ha puntato così: «Il primo luglio Donald Trump ha previsto che il virus sarebbe scomparso. Sbagliava, e più di 25mila americani sono morti il mese scorso per il virus». E poi, forte dei nove punti di vantaggio che avrebbe su Trump, l'affondo ad effetto: «Signor presidente, si muova e faccia il ... Leggi su ilgiornale

