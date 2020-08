Covid a San Giorgio la Molara, l’Asl rassicura: “Situazione sotto controllo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 1 agosto è stato notificato all’Asl un caso di Covid dall’Ospedale San Pio, in una persona ultraottantenne, residente a San Giorgio la Molara. Immediatamente si è proceduto alla individuazione dei contatti stretti e alla prescrizione della quarantena domiciliare. Lunedì 3 agosto tutti i contatti del caso positivo sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico con tampone nasofaringeo. Sono risultati tutti negativi ad eccezione del marito della signora ricoverata al S. Pio, peraltro, completamente asintomatico (leggi qui). Poiché la persona affetta è stata assistita da una infermiera, si è deciso di testare anche due comunità di anziani che potevano aver avuto contatti con l’operatrice sanitaria che, ... Leggi su anteprima24

