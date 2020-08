Covid, 7 nuovi casi positivi a Portici: ci sono anche due bambini (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Continuano a registrarsi casi positivi di coronavirus. È Portici che rileva la presenza di 7 nuovi casi appartenenti a tre nuclei familiari che, in qualche modo, sono collegati tra loro. “Abbiamo 7 nuovi contagi a Portici in tre nuclei familiari collegati in un unico ceppo. Non c’è un focolaio. Quindi è possibile che ci siano stati contatti tra i vari membri delle famiglie e che si siano contagiati a vicenda. Tutti i tamponi fatti ai contatti vicini a questi 7 sono risultati negativi e i positivi sono già in isolamento”, a darne notizia è Vincenzo Cuomo, sindaco della ... Leggi su anteprima24

