Covid-19, Spagna registra 1772 nuovi contagiati oggi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Covid-19, Spagna oggi ha riportato un numero davvero spaventoso di persone che hanno contratto la malattia originaria di Wuhan. Il Covid-19 continua ad essere un problema serio per tantissimi Paesi nel mondo. La malattia originaria di Wuhan, infatti, si è affievolita in Italia, ma altrove continua a mietere vittime ad un ritmo spaventoso. In America, … L'articolo proviene da www.inews24.it.

I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania - Seconda ondata di Covid in Spagna: Parigi, Londra e Berlino chiudono le porte. Turismo in crisi - Spagna, 28 positivi al Covid in una sola squadra, serie B falsata e Lega sotto accusa - Covid. Boom in Spagna. Il virus cresce in Europa. Usa: altri 54mila positivi - Focolai isolati, test a tappeto e 21 guide anti-Covid: così la Spagna punta sul Turismo in sicurezza.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna Coronavirus, il fisico Sestili: «Numeri “piccoli” in Italia? La Spagna ha decuplicato in due settimane» – L’intervista Open Quarantena per chi torna dalla Spagna

Il tendenziale aumento del numero dei nuovi casi di positività al coronavirus si conferma in Svizzera: martedì l’Ufficio federale della sanità pubblica ha segnalato ulteriori 181 contagi che portano i ...

Donne incinte tra i gruppi a rischio

La Spagna continentale - escluse le Isole Baleari e le Canarie - sarà nella lista delle aree a rischio di coronavirus a partire da sabato. Le persone che rientrano in Svizzera quindi devono restare in ...

