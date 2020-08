Covid-19, sono 6 i nuovi positivi nelle Marche: tre di loro erano rientrati dall'estero (Di mercoledì 5 agosto 2020) Marche - Il Gores della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1173 tamponi, di cui 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Sei casi positivi ... Leggi su anconatoday

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con… - AMorelliMilano : Basta prendere in giro gli italiani, che sono stati letteralmente sequestrati in casa, mentre ora la situazione in… - petergomezblog : Gli abusivi della Cig: 600 volte i “furbi” del reddito. La Cassa erogata impropriamente per il Covid ammonta a 2,7… - Gianfra79238417 : Non è il solo ci sono tanti suicidi di italiani che non c'è la fanno più ad andare avanti al giorno più dei falsi m… - BrioschiAnna : RT @73deva73: A #creta mi dicono che ci siano dei grillini anche molto dotti. Speravo fossero più vicini all’Italia e agli italiani almeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono Coronavirus, mascherine: ecco come si usano Corriere della Sera Coronavirus, effetto focolaio: in Lombardia 138 nuovi casi e 5 decessi

Milano, 5 agosto 2020 - Sono 138, a fronte di 9.260 tamponi, i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia. Di questi, 4 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici e 13 sono ...

Eurotour: Catlin viola protocollo, squalificato

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – L’European Tour di golf "squalifica" John Catlin e il caddie Nathan Mulrooney per aver violato il protocollo messo in campo per limitare al massimo i rischi di contagio da Covi ...

Milano, 5 agosto 2020 - Sono 138, a fronte di 9.260 tamponi, i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia. Di questi, 4 sono stati riscontrati a seguito di test sierologici e 13 sono ...(ANSA) – ROMA, 05 AGO – L’European Tour di golf "squalifica" John Catlin e il caddie Nathan Mulrooney per aver violato il protocollo messo in campo per limitare al massimo i rischi di contagio da Covi ...