Costa Azzurra, vasto incendio a ovest di Marsiglia: evacuate 2700 persone. Il video dei canadair in azione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono aumentate ad almeno 2.700 le persone evacuate durante la notte a causa di un violento incendio scoppiato sulla Costa Azzurra, a ovest di Marsiglia, che ha devastato oltre mille ettari di terreno e non è stato ancora domato. Tra le persone evacuate ci sono molti turisti che soggiornano nei campeggi del litorale mediterraneo. Per il momento non si segnalano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. A dirlo sono i vigili del fuoco, che hanno sottolineato che le fiamme “non sono ancora sotto controllo”: la situazione dovrebbe migliorare a fine mattinata, con l’affievolirsi del vento. Attualmente sono impegnati nella zona di Martigues, a circa 38 km da Marsiglia, circa 1.800 vigili ... Leggi su ilfattoquotidiano

Francia: incendio vicino Marsiglia, evacuate 2.700 persone

(ANSA-AFP) - MARSIGLIA, 05 AGO - Sono aumentate ad almeno 2.700 le persone evacuate durante la notte a causa di un violento incendio scoppiato sulla Costa Azzurra, a ovest di Marsiglia, che ha ...

