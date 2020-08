Cos’è il bonus pc da 500 euro e chi potrà richiederlo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo l’estate arriva un nuovo voucher. Lo ha annunciato la ministra per l’Innovazione Paola Pisano in un’intervista a Il Corriere della Sera. Si tratta di un bonus pc (che non è previsto solamente per l’acquisto di nuovi computer) che potrà essere richiesto, probabilmente, dal mese di settembre. Si tratta di un incentivo da 500 euro in favore delle famiglie che hanno un Isee inferiore ai 20mila euro. E servirà anche a quei cittadini che non hanno la possibilità di avere in casa una connessione a internet. LEGGI ANCHE > Conte: «Il ritorno alla normalità è ormai vicino. No alle discoteche» Il via libera è arrivato nella giornata di ieri dalla Commissione europea. Per il momento non c’è ancora il testo ufficiale del ... Leggi su giornalettismo

