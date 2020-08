Cosa nostra, arrestato il figlio del boss Tano Badalamenti: era a casa di sua madre in Sicilia (Di mercoledì 5 agosto 2020) È il secondogenito di don Tano, il boss che negli anni settanta è stato a capo della cupola di Cosa nostra e poi riconosciuto come mandante dell’omicidio di Peppino Impastato. Ed è stato arrestato dalla Dia a casa della madre a Castellamare del Golfo, in provincia di Trapani. Leonardo Badalamenti, 60 anni, è finito in manette in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria di San Paolo, in Brasile, per associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti e falsità ideologica. In attesa dell’estradizione, Badalamenti è stato trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo. Per l’autorità brasiliana Leonardo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il fenomeno del ritorno in Sicilia degli scappati, di cui fece parte anche Tommaso Buscetta, si puo’ considerare uno spartiacque nella configurazione dei nuovi equilibri e degli assetti interni che si ...

