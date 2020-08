Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) I numeri coronavirus 5 agosto parlano di un giorno difficile per la curva epidemiologica. La situazione nelle ultime 24 ore è fortemente peggiorata, soprattutto in seguito alla scoperta di nuovi e importanti focolai in Lombardia. Il numero dei nuovi contagi nella giornata di oggi è di 384 e porta il totale delle persone coinvolte nella pandemia in Italia a 248.803. Oggi ci sono stati anche 10 decessi in più rispetto alle ultime 24 ore: il computo complessivo delle vittime è di 35.181. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei casi di coronavirus del 4 agosto Numeri coronavirus 5 agosto, ... Leggi su giornalettismo

