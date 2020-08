Corsera: Gravina preferirebbe che il campionato finisse prima del 23 maggio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Corriere della Sera riporta il grido d’allarme di Gravina a margine del Consiglio federale che chiama in causa il governo «Il sistema attuale dei protocolli è assolutamente insostenibile per i dilettanti e parzialmente lo è anche per il professionisti, il calcio italiano non può che essere molto preoccupato per le condizioni della ripartenza. Rischiamo lo smacco definitivo. Manca il pubblico e mancano gli sponsor, è un dramma. Tutto questo rischia di diventare insopportabile, non ci si costringa a gesti pesanti». Gravina è in contatto continuo con il ministero dello sport e con quello della salute, oltre che con il Cts. Si sta lavorando per cercare di adeguare il protocollo e anche per riaprire gli stadi ai tifosi: «Se l’evoluzione dell’epidemia lo permetterà, contiamo di ... Leggi su ilnapolista

