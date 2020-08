Coronavirus, virologo Palù: «Destinato a durare… Il sospetto che non sia naturale non è eresia» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giorgio Palù, virologo dell’Università di Padova, attualmente impegnato in un libro dedicato al Coronavirus, ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa’, in cui ha detto la sua sul Covid e sulla possibile seconda ondata. Lex presidente della società europea di virologia ha dichiarato: «Il sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un’eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall’uomo. Non va dimenticato che viene dalla Cina, che è stato taciuto per mesi con la disattenzione dell’Oms e che anche nel 2002 per Sars-Cov-1 i cinesi stettero zitti a lungo», ha spiegato in maniera schietta l’esperto. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, ... Leggi su urbanpost

Profilo3Marco : RT @La7tv: #lariachetira Fabrizio #Pregliasco (virologo): 'Una malattia banale ma che ha fatto vedere tristemente il suo effetto. Temiamo c… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: il #VIROLOGO #Palù lancia la #BOMBA! Ecco perché il #COVID-19 potrebbe NON essere #NATURALE - sefitalia : Test rapidi igM/igG COVID 19 pronti in 15 minuti ovunque tu voglia.???? Ordina subito al numero verde 800-973206 ?? •… - La7tv : #lariachetira Fabrizio #Pregliasco (virologo): 'Una malattia banale ma che ha fatto vedere tristemente il suo effet… - OceanBlue2014_1 : Il Coronavirus è qui: dobbiamo proteggerci» L'allarme del virologo Pizzato che richiama all'uso della mascherina -