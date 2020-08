Coronavirus, virologo Fauci: gli USA piegata dalla pandemia più di chiunque altro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gli Stati Uniti sono stati piegati dalla pandemia “molto peggio di chiunque altro“: “I numeri non mentono“. Parola del virologo Anthony Fauci, il massimo esperto della task force della Casa Bianca sul Coronavirus. Nell’ultima intervista tv di Trump ha insistito nell’affermare che gli Usa stanno facendo meglio di tutti gli altri Paesi sia in termini di contagi sia in termini di vittime. “Se guardiamo al numero dei contagi, dei morti, è veramente preoccupante. Ed è inaccettabile che ci sia ancora chi non ha accesso ai test”, ha detto Fauci.L'articolo Coronavirus, virologo Fauci: gli USA piegata dalla ... Leggi su meteoweb.eu

GranchiTatiana : RT @fanpage: Il virologo Fauci: “Gli Usa soffrono la pandemia peggio di chiunque altro” - aranciaverde : RT @fanpage: Il virologo Fauci: “Gli Usa soffrono la pandemia peggio di chiunque altro” - fanpage : Il virologo Fauci: “Gli Usa soffrono la pandemia peggio di chiunque altro” - Profilo3Marco : RT @La7tv: #lariachetira Fabrizio #Pregliasco (virologo): 'Una malattia banale ma che ha fatto vedere tristemente il suo effetto. Temiamo c… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: il #VIROLOGO #Palù lancia la #BOMBA! Ecco perché il #COVID-19 potrebbe NON essere #NATURALE -