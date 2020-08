Coronavirus ultime notizie: aumentano i ricoveri in Italia, il nuovo bollettino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: mentre in Spagna continuano ad aumentare i casi e in Belgio si parla di seconda ondata (pur precisando che non dovrebbero esserci le conseguenze drammatiche della prima), l’Italia, che è stato il primo Paese europeo a essere colpito dal virus, può contare su numeri non ancora molto allarmanti, sebbene anche il bollettino diffuso nella giornata di martedì 4 agosto 2020 racconta un aumento di casi positivi e soprattutto un incremento di ricoveri.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: bollettino aggiornato al 4 agosto, tutti i dati I casi positivi in Italia è salito a 248.419 unità, con un ... Leggi su termometropolitico

fanpage : Il presidente del Comitato scientifico sul Covid in Belgio: “Qui è arrivata la seconda ondata” - Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - fanpage : Coronavirus. La situazione Regione per Regione secondo l'ultimo bollettino aggiornato dal Ministero della Salute Co… - mauneobux : #News #Ambiente Coronavirus: Tokyo, 309 contagi nelle ultime 24 ore - MarinoBruschini : RT @tg2rai: Risale nel nostro Paese il numero dei contagi da #coronavirus: sono 190 nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoveri. Diminu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus ultime notizie. Oltre 700mila i morti nel mondo Il Sole 24 ORE Coronavirus: in Russia 5.204 casi e 139 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 05 AGO - In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.204 nuovi casi di Covid-19 e 139 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Lo riporta il centro operativo anticoronavirus. Il ...

Coronavirus, focolaio in un’azienda nel mantovano: torna la paura

Il Coronavirus in Lombardia continua a colpire ... quelli con il quale l’uomo durante le ore di lavoro aveva più contatti. Da quest’ultimi infatti sono partiti gli esami che hanno riguardato poi tutto ...

(ANSA) - MOSCA, 05 AGO - In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.204 nuovi casi di Covid-19 e 139 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Lo riporta il centro operativo anticoronavirus. Il ...Il Coronavirus in Lombardia continua a colpire ... quelli con il quale l’uomo durante le ore di lavoro aveva più contatti. Da quest’ultimi infatti sono partiti gli esami che hanno riguardato poi tutto ...