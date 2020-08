Coronavirus, tornano a salire i contagi: 384 nuovi casi, 10 decessi (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 384 nuovi casi, il doppio rispetto a ieri quando se n’erano avuti 190. Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute che indicano un balzo della curva dei contagi, per giorni sotto quota 200. A far innalzare il totale sono stati in particolare i focolai registrati nel mantovano, dove un’azienda agricola ha riscontrato 97 positivi, e a Scicli, nel ragusano, dove si contano 16 contagi – tra cui 9 all’interno di un gruppo di ragazzi – e un morto. Solo la Valle d’Aosta non registra nuovi casi, mentre torna a 3 cifre il totale dei ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : In 24 ore record di morti per coronavirus negli Stati Uniti: 1592, il numero più alto da due mesi e mezzo. In #Cina… - michiamofenice : RT @perchetantodio: Coronavirus, bollettino: quasi 400 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia - GiulianaDaniel2 : RT @perchetantodio: Coronavirus, bollettino: quasi 400 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia - marinapiva67 : RT @perchetantodio: Coronavirus, bollettino: quasi 400 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia - perchetantodio : Coronavirus, bollettino: quasi 400 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Bollettino coronavirus, tornano a salire i ricoveri. Un nuovo decesso La Stampa Berlino 1 - Qualifica 1

Uno è il leader della classifica generale, l'altro è bicampione in carica: Antonio Felix da Costa e Jean-Eric Vergne, compagni in DS Techeetah, scatteranno davanti a tutti in gara 1 della Formula E a ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, +41 CASI E 0 MORTI/ Dati 5 agosto: 122 in ospedale

E’ stato emesso poco fa il primo bollettino di giornata circa l’epidemia di coronavirus in Veneto. I dati sono tornati leggermente a salire rispetto a ieri, visto che nella notte sono stati scoperti 4 ...

Uno è il leader della classifica generale, l'altro è bicampione in carica: Antonio Felix da Costa e Jean-Eric Vergne, compagni in DS Techeetah, scatteranno davanti a tutti in gara 1 della Formula E a ...E’ stato emesso poco fa il primo bollettino di giornata circa l’epidemia di coronavirus in Veneto. I dati sono tornati leggermente a salire rispetto a ieri, visto che nella notte sono stati scoperti 4 ...