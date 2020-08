Coronavirus, Speranza: “Il distanziamento è fondamentale, eccezione per gli aerei”. Enac difida Ryanair: “Viola i protocolli anti-Covid” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il rispetto del distanziamento sociale rimane il metodo più efficace per evitare un nuovo innalzamento del numero dei contagi da Coronavirus, ma in casi particolari, ad esempio per i viaggi aerei, è necessario attenersi semplicemente ai protocolli di sicurezza. A dichiararlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che nel corso del question time alla Camera ha ribadito la posizione del governo, soffermandosi sul tema dei voli: “Le regole essenziali, tra cui il rispetto di un metro di distanziamento, devono essere necessariamente rispettate nei luoghi chiusi – ha ribadito il ministro – È però evidente che possono esserci eccezioni nel caso in cui il comitato tecnico scientifico riconosca dei protocolli di sicurezza, esattamente ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : #Coronavirus, Question time alla #Camera del ministro della #Salute #Speranza: 'Continuare a rispettare regole esse… - SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - Affaritaliani : Coronavirus, Speranza: 'Ordinanza treni e norme verso conferma in Dpcm' - carutig : RT @articoloUnoMDP: Speranza: non vanifichiamo gli sforzi fatti, eccezioni alle regole solo in accordo col CTS. Video Question time @montec… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza: Italia tra Paesi che meglio sono riusciti a contenere contagi Il Messaggero Coronavirus, Speranza: "Ordinanza treni e norme verso conferma in Dpcm"

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time alla Camera. Siamo in questo momento tra i paesi europei, ha spiegato Speranza, che "meglio sono riusciti a contenere ...

Coronavirus, scoperti gli anticorpi che diventeranno farmaci

Il Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab di Toscana Life Sciences a Siena ha individuato tre anticorpi estremamente potenti contro il Covid-19. Fra questi tre anticorpi ... i quali danno speranza ...

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time alla Camera. Siamo in questo momento tra i paesi europei, ha spiegato Speranza, che "meglio sono riusciti a contenere ...Il Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab di Toscana Life Sciences a Siena ha individuato tre anticorpi estremamente potenti contro il Covid-19. Fra questi tre anticorpi ... i quali danno speranza ...