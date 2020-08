Coronavirus, Speranza: "Confermeremo metro di distanza sui treni. Aerei sono eccezione" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il metro di distanziamento sociale al chiuso resta una regola base nei luoghi chiusi, come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus . Lo ha ribadito anche oggi il ministro della Salute ... Leggi su quotidiano

RaiNews : #Coronavirus, Question time alla #Camera del ministro della #Salute #Speranza: 'Continuare a rispettare regole esse… - SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - G_A_V_76 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro #Speranza al Question Time: 'Un metro di distanza al chiuso, ma eccezione per gli aerei' #Coronavirus #ANSA… - infoiteconomia : Coronavirus, Speranza: “Il distanziamento è fondamentale, eccezione per gli aerei” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza: Italia tra Paesi che meglio sono riusciti a contenere contagi Il Messaggero Coronavirus, cardinal Bassetti: “E’ tempo di serietà”

“Un documento di speranza – ha spiegato – e non certo di pratiche burocratiche da espletare nelle Chiese. Durante il periodo di lockdown con grande senso di responsabilità, misto a ...

Meeting di Rimini 2020, quest’anno gli eventi sono digitali e più internazionali

Senza meraviglia tutto diventa oggetto di calcolo e di possesso mentre lo stupore e la gratitudine che ne conseguono sono fermenti di speranza e di creatività, fonti di una responsabilità coraggiosa e ...

“Un documento di speranza – ha spiegato – e non certo di pratiche burocratiche da espletare nelle Chiese. Durante il periodo di lockdown con grande senso di responsabilità, misto a ...Senza meraviglia tutto diventa oggetto di calcolo e di possesso mentre lo stupore e la gratitudine che ne conseguono sono fermenti di speranza e di creatività, fonti di una responsabilità coraggiosa e ...