Coronavirus, scuola, treni e discoteche: ecco cosa prevede il nuovo Dpcm (con le indicazioni del comitato tecnico scientifico) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il decreto entra in vigore lunedì 10. Per i tecnici dall’alta velocità ai regionali deve rimanere la distanza di un metro tra le persone. Nessuna limitazione per gli aerei. Ripartono le fiere e le crociere. Ancora chiusi i locali notturni Leggi su corriere

virginiaraggi : Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolasti… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Ora l'Italia riparte e sulla scuola garantisco io' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Scuola, la ministra #Azzolina firma l'ordinanza per l'aumento dell'organico: oltre 50mila posti in più fra docenti… - oceanerazzurro : RT @SerglocSergio: #Coronavirus, l’America ci ammira: 'Siete un modello'. Ecco perché ora facciamo scuola - CaBarbati : Alla ricerca delle vere ragioni che inducono i Presidenti di alcune Regioni (quelle peraltro con più contagi) a vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Coronavirus: scuola, treni e discoteche. Ecco il nuovo Dpcm (con le indicazioni del comitato tecnico... Corriere della Sera Le scuole e l’emergenza COVID: le novità sulle distanze di sicurezza

In relazione all’emergenza COVID-19 e alla ripartenza delle attività scolastiche, che avverrà a settembre pur tra i dubbi relativi ai rischi e agli standard di sicurezza richiesti, torniamo a fornire ...

Stanziati 50 milioni per le aree di crisi complessa di Fermo-Macerata, Tronto Piceno e Fabriano

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1173 tamponi, di cui 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Si rinnova per il quarto anno di fila in piena est ...

In relazione all’emergenza COVID-19 e alla ripartenza delle attività scolastiche, che avverrà a settembre pur tra i dubbi relativi ai rischi e agli standard di sicurezza richiesti, torniamo a fornire ...Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1173 tamponi, di cui 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Si rinnova per il quarto anno di fila in piena est ...