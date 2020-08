Coronavirus, scoperta proteina chiave nella riproduzione del virus (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un recente studio pubblicato su Nature dimostra l’importanza di una proteina chiave nella riproduzione del Coronavirus. Se inibita, il virus perde forza e aumenta la risposta immunitaria La ricerca sul Coronavirus continua a fare passi da gigante. Nonostante la situazione attuale sia sicuramente migliorata rispetto ai mesi precedenti, i dati attestano che il virus è tutt’altro che sconfitto. Infatti, in alcuni paesi i casi aumentano e l’unica vera soluzione risiede nel vaccino o in una cura definitiva al Covid-19. In questo frangente ha preso piede una recente ricerca pubblicata sull’autorevole rivista scientifica Nature e promossa da un gruppo di ricercatori dell’Università ... Leggi su zon

SkyTG24 : Covid-19, identificata possibile proteina chiave nella riproduzione del coronavirus - il_bosone : Un punto di svolta? Ce ne parla il nostro Alessandro #covid19 #coronavirus #università #ricerca #scienza #italia… - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: Coronavirus in Italia, il bollettino: 190 contagi e cinque morti, crescono ancora i ricoveri. Scoperta una proteina che bl… - ilsecoloxix : Coronavirus in Italia, il bollettino: 190 contagi e cinque morti, crescono ancora i ricoveri. Scoperta una proteina… - genovesergio76 : Coronavirus in Italia, il bollettino: 190 contagi e cinque morti, crescono ancora i ricoveri. Scoperta una proteina… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperta Covid-19, identificata possibile proteina chiave nella riproduzione del coronavirus Sky Tg24 Coronavirus, per l’Istat in Emilia 124.000 contagi: «Ora screening a tutti gli studenti»

«Ci stiamo attrezzando per uno sforzo poderoso per studiare, prima con il tampone e poi, se lo valideremo, con un test sulla saliva molto più semplice, la circolazione del coronavirus nella popolazion ...

La startup ha un reddito di 100mila euro,

La startup, al suo primo anno di attività, ha un reddito imponibile di poco superiore ai centomila euro. Il titolare della ditta individuale si è visto presentare il conto delle imposte e dei contribu ...

«Ci stiamo attrezzando per uno sforzo poderoso per studiare, prima con il tampone e poi, se lo valideremo, con un test sulla saliva molto più semplice, la circolazione del coronavirus nella popolazion ...La startup, al suo primo anno di attività, ha un reddito imponibile di poco superiore ai centomila euro. Il titolare della ditta individuale si è visto presentare il conto delle imposte e dei contribu ...