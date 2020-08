Coronavirus, Richeldi: “Lontani anni luce dall’immunità di gregge” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lo pneumologo Luca Richeldi, componente del Comitato tecnico-scientifico, ha spiegato come in Italia si sia lontani dalla tanto decantata immunità di gregge per il Coronavirus Lo pneumologo Luca Richeldi, anche componente del Comitato tecnico-scientifico, ha spiegato che non è rassicurante sapere che solo il 2,5% della popolazione (1 milione e 482 mila persone) ha avuto … L'articolo Coronavirus, Richeldi: “Lontani anni luce dall’immunità di gregge” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

