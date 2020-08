Coronavirus, più di 700mila morti. Altri 1300 decessi negli Usa. Trump insiste: “Abbiamo uno dei tassi di mortalità più bassi del mondo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) I numeri danno la proporzione di una pandemia globalizzata, che finora ha provocato nel mondo la morte di oltre 700mila persone e ne ha contagiate quasi 18,5 milioni. E mentre Donald Trump continua a difendere la gestione della pandemia della sua amministrazione, gli Stati Uniti registrano Altri 1.302 nuovi decessi collegati al Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di quasi 157mila. Ieri sono stati 53.847 i nuovi casi di contagio negli Usa, e in tutto sono 4,77 milioni di casi. Il presidente però insiste: abbiamo “uno dei tassi di mortalità più bassi del mondo”, ma secondo il sito dell’università Johns Hopkins gli Usa sono al quarto posto tra i 20 più colpiti dalla pandemia ... Leggi su ilfattoquotidiano

