Coronavirus, Oms loda l'Italia: 'Altri Paesi imparino da Roma' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Incontro in videoconferenza tra Roberto Speranza ed il direttore generale dell'Oms durante il quale si è fatto il punto sulla situazione pandemica a livello Italiano e internazionale. Al termine ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - Agenzia_Ansa : Oms: 'Il #Coronavirus non è stagionale, unica grande ondata' #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Oms: “Una grande ondata non stagionale”. Oltre 20mila morti in Europa centro-orientale, in India 1,5 m… - ProfidiAndrea : ???? #Coronavirus: l'Italia riapre, ma in #Europa la situazione è preoccupante. #OMS: 'Impariamo dall'esperienza ital… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms loda l'Italia: 'Altri Paesi imparino da Roma' #coronavirus -