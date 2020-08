Coronavirus, oltre 700mila morti nel mondo. Virgin Atlantic chiede bancarotta (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Hanno superato quota 700mila le morti per Coronavirus e, nel mondo, i casi confermati di Covid-19 sono oltre 18,5 milioni. In dettaglio, i decessi sono 700.683, con gli Stati Uniti che ne contano 156.806, seguiti dal Brasile con 95.819 e dal Messico con 48.869. Stati Uniti e Brasile sono anche i paesi con il maggior numero di contagi, pari rispettivamente a 4.771.080 e 2.801.921, seguiti poi da India e Russia. Questo il quadro che emerge dall’ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University. Uno scenario che, soprattutto negli Stati Uniti, primo paese per numero di contagi, continua ad avere ricadute economiche devastanti. Duramente colpita dagli effetti dell’emergenza sanitaria, la compagnia aerea Virgin Atlantic, con sede ... Leggi su quifinanza

