Coronavirus oggi in Lombardia: i dati del bollettino del 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione: impennata di nuovi casi con 138 positivi e 5 decessi. I positivi, spiega la Regione, per quanto riguarda la provincia di Mantova “tra i 62 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia ieri”. Il focolaio dell’azienda agricola Francescon di Rodigo contava 97 positivi alla giornata di ieri. I tamponi effettuati sono 9.260 per un totale complessivo di 1.335.383. Tra i casi positivi solo 13 sono debolmente positivi, mentre altri 4 sono stati scoperti dopo test sierologici. Aumentano di due ... Leggi su nextquotidiano

