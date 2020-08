Coronavirus, oggi 10 morti e 384 nuovi casi positivi: il contagio aumenta anche in Puglia e Sicilia [DATI] (Di mercoledì 5 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 210 guariti e 384 nuovi casi su 56.451 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,68% dei test processati, la percentuale più alta delle ultime settimane. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre le solite tre: Lombardia (138), Emilia Romagna (47) e Veneto (41) per un totale del 59% dei casi complessivi in queste sole tre Regioni padane, ma abbiamo un numero di casi non indifferente anche in alcune Regioni del Sud, in modo particolare in Puglia (23) e Sicilia (21). Il bilancio aggiornato ad oggi in ... Leggi su meteoweb.eu

FedericaDaga : Spesso sono i piccoli gesti a fare la differenza e questo oggi è il più importante #IoMettoLaMascherina per rispett… - RegLombardia : #LNews #Coronavirus Oggi si registrano 57,8% negativi, 41,8%positivo e 0,4 dubbi. Processati 8979 tamponi sui posi… - CarloStagnaro : .@PierluigiBattis va letto sempre, ma oggi di più: perché abbiamo bisogno di un sano dibattito sulle strategie di g… - meso_polis : RT @NatangeloM: Intanto, in Sardegna... - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #covid19 #coronavirus @fattoquotidiano #s… - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 5 agosto: 384 nuovi positivi e 10 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, in Romania positivo anche Bergodi. 138 i nuovi casi in Lombardia La Gazzetta dello Sport Coronavirus, effetto focolaio: in Lombardia 138 nuovi casi e 5 decessi

Milano, 5 agosto 2020 - Sono 138, a fronte di 9.260 tamponi, i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia ... risente dei 62 casi mantovani in cui "è compresa una prima parte (oggi ...

Aspal Sardegna, fino a 7 borse di studio per i sardi con il programma BEST

da oggi e sino a venerdì le temperature toccheranno i 40 gradi Sarà l'ex giocatore Antonio Langella il nuovo direttore tecnico del settore giovanile del Ploaghe Covid-19. Ancora nuovi casi di ...

Milano, 5 agosto 2020 - Sono 138, a fronte di 9.260 tamponi, i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia ... risente dei 62 casi mantovani in cui "è compresa una prima parte (oggi ...da oggi e sino a venerdì le temperature toccheranno i 40 gradi Sarà l'ex giocatore Antonio Langella il nuovo direttore tecnico del settore giovanile del Ploaghe Covid-19. Ancora nuovi casi di ...