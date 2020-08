Coronavirus, nuovo focolaio: i contagiati hanno tutti tra i 16 e 18 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono 21 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Torna dunque a crescere il numero dei casi, rilevati nelle ultime 24 ore su oltre 2.000 tamponi. Quattro le persone ricoverate in terapia intensiva, una in più di ieri. Il totale degli attuali malati sale così 314. Questa la divisione dei 21 casi per provincia: 3 a Palermo, 5 a Messina, 2 a Caltanissetta, 2 a Catania e 9 a Ragusa. Per quanto riguarda questi ultimi, 5 riguardano migranti mentre 4 sono stati registrati a Scicli, dove è morto per Covid l’84enne Bruno Ficili, più volte in odore di premio Nobel per la pace. Si è tenuto stamani nella stanza del sindaco Enzo Giannone il Coc di protezione civile con all’ordine del giorno le azioni da avviare per il contenimento del contagio. “Per quanto riguarda i nuovi casi – dice il Comune – si tratta ... Leggi su howtodofor

