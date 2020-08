Coronavirus, no della Camera a mozione delle opposizioni per chiedere risarcimenti alla Cina (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto) L’Aula di Montecitorio ha detto no alla mozione delle opposizioni avanzata per chiedere un risarcimento alla Cina, per via delle conseguenze economiche scaturite dalla pandemia di Coronavirus. Nessuna richiesta di danni quindi (che sarebbe anche difficilmente praticabile) così come nessuna sanzione contro Pechino. La Camera ha invece approvato, con i voti contrari di Lega e FdI, oltre che l’astensione di Forza Italia, una mozione di maggioranza per sostenere un’indagine internazionale che indaghi sulle origini della pandemia. Molto più dura invece la linea di Lega e FdI, che ... Leggi su open.online

