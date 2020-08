Coronavirus nel Lazio, 12 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 3 contagi dall’estero. Ecco la situazione aggiornata al 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono 12 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 3 vengono dall’estero: dall’Albania, dal Kosovo e dal Senegal. Un decesso nelle ultime 24 ore. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 1 nuovo caso. E’ un uomo con un link ad un caso già noto ed isolato; Asl Roma 2: 5 nuovi casi. Si tratta di una suora di rientro dall’Albania che è attualmente ricoverata allo Spallanzani e di quattro nuovi contagi con un link ad un cluster già noto; Asl Roma 3: 3 nuovi casi. Si tratta di una ragazza di 19 anni con un link ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, più di 700 mila morti. Muore una persona ogni 15 secondi la Repubblica S.PUCCI, Mi aspetto colpo alla FR7. A Montecatini...

ha parlato di quelli che saranno i programmi della Fiorentina nel corso di questa estate: “Al momento non ho nessuna conferma se la prima squadra della Fiorentina verrà a Montecatini, questa è ...

Wall Street: Dow Jones +250 punti, Disney +7% post bilancio. Rally oro fin oltre $2.050, euro verso $1,19

Nikola sotto pressione, il titolo è scivolato fino a -14% dopo che il produttore di veicoli elettrici ha riportato una perdita, nel secondo trimestre, peggiore delle attese, a causa dell'impatto COVID ...

