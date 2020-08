Coronavirus, negli Usa altri 1.300 morti: in totale sono 157mila. Trump insiste: «Il nostro tasso di mortalità è tra i più bassi» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (4 agosto)Usa EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOLGli Stati Uniti hanno registrato 1.302 nuovi decessi collegati al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il totale delle vittime nel paese più colpito al mondo dalla pandemia sale così a quasi 157 mila. Ieri gli Usa hanno registrato anche 53.847 nuovi casi di contagio in un giorno, per un bilancio totale ufficiale di quasi 4,77 milioni di casi. Trump: «Il nostro tasso di mortalità è tra i più bassi» Il capo della Casa bianca Donald Trump è tornato a insistere sul fatto che gli Stati Uniti hanno «uno dei tassi di mortalità ... Leggi su open.online

