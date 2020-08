Coronavirus, Locatelli: «Nel 27% dei casi il virus viaggia con gli asintomatici. L’Italia sta facendo bene ma attenzione durante le vacanze» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità: «Rischiamo di poter essere magari contagiati da persone che stanno bene». Sulla riapertura delle scuole: «Sarà il primo snodo critico». Leggi su corriere

DiVicio : RT @Corriere: Locatelli: «Nel 27% dei casi il virus viaggia con gli asintomatici. In vacanza serve prudenza» - Corriere : Locatelli: «Nel 27% dei casi il virus viaggia con gli asintomatici. In vacanza serve prudenza» - Corriere : Locatelli: «Nel 27% dei casi il virus viaggia con gli asintomatici. In vacanza serve pr... - maxgreco : RT @EasyInve: Ieri ho avuto la fortuna di intervistare Franco #Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, tra i gli esperti p… - Marco_Freccero : RT @EasyInve: Ieri ho avuto la fortuna di intervistare Franco #Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, tra i gli esperti p… -