Coronavirus: la casa di moda Valentino dona allo Spallanzani 1 milione di euro per la ricerca (Di mercoledì 5 agosto 2020) La casa di moda Valentino Spa ha donato 1 milione di euro all’Istituto Spallanzani per la ricerca. Una donazione – come si legge sulla pagina dello Spallanzani – che andrà ad implementare tre progetti: lo sviluppo e la validazione di test diagnostici per la rilevazione e diagnosi differenziale di SARS-CoV2; lo studio dell’attività di composti antivirali, con il quale verrà valutata la tossicità dei farmaci e l’attività antivirale; la valutazione dell’immunità della mucosa polmonare in corso di infezione da SARS-CoV2. “Ogni giorno ci rendiamo maggiormente conto di quanto la società in cui viviamo crede in noi e desidera ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Una soluzione isotonica per IN può essere preparata in casa. In generale, viene utilizzata acqua del ... Benefits and Safety of Nasal Saline Irrigations in a Pandemic—Washing COVID-19 Away. JAMA ...

(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Dopo diversi giorni di trend al rialzo, nelle ultime 24ore è rimasto invece stabile il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche: sono 15, tutti in reparti non inten ...

