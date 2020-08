Coronavirus Italia, nuovo picco di contagi: 384 nuovi positivi (Di mercoledì 5 agosto 2020) In termini di emergenza sanitaria è ancora difficile scrivere e immaginare come sarà il futuro dell’Italia che in questo momento si trova ad essere incastonata in un’Europa in piena allerta per le nuove forti ondate di contagio. Mentre il governo vaglia la possibilità di un nuovo decreto con la proroga delle misure di sicurezza, arriva il bollettino della Protezione Civile. Coronavirus: 384 nuovi casi in 24 ore 248.803 in tutti i casi di Coronavirus in Italia, quelli che si contano dall’inizio dell’epidemia ormai risalente a quasi 6 mesi fa. Ancora numeri alti quelli riportati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile contenente tutti gli aggiornamenti sui nuovi casi di ... Leggi su thesocialpost

