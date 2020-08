Coronavirus Italia, nuovo focolaio: già 97 i contagi accertati. Test a tappeto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un focolaio Covid con almeno 97 casi positivi è stato individuato in un’azienda agricola in provincia di Mantova, in Lombardia. Tre persone hanno sintomi lievi, gli altri sono asintomatici. Lo ha comunicato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Il focolaio è stato individuato dopo la segnalazione di un caso da parte di un medico di famiglia. L’azienda è stata subito sottoposta a sanificazione. Si è riusciti a risalire a questo focolaio grazie al sistema di tracciamento regionale: tutto è partito dalla segnalazione di un caso sospetto fatta da un medico di famiglia. Nei giorni scorsi questo medico aveva segnalato alla U.O.S. Malattie Infettive dell’Ats Valpadana un paziente con sintomi febbrili riconducibili alla Covid-19. Il paziente è così stato ... Leggi su caffeinamagazine

