Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 5 agosto: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 5 agosto 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.646 (+164 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 248.803. Tra ieri e oggi si segnalano 10 morti: il totale delle vittime in Italia sale ... Leggi su tpi

