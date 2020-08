Coronavirus in Toscana: zero decessi, oggi 5 agosto. Ma 11 nuovi contagi (2 negli aeroporti) (Di mercoledì 5 agosto 2020) zero morti, oggi 5 agosto, in Toscana, per Coronavirus. Ma sono 11 (4 identificati in corso di tracciamento e 7 da attività di screening) i nuovi contagi registrati. Capaci di far salire a quota 10.530 i casi di positività da inizio pandemia Due degli 11 nuovi casi sono stati identificati grazie ai test effettuati negli aeroporti toscani Leggi su firenzepost

