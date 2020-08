Coronavirus in provincia di Napoli, 7 nuovi positivi tutti della stessa famiglia: ci sono anche due bambini (Di mercoledì 5 agosto 2020) Campania. 7 positivi a Portici, l’annuncio del sindaco. Nel corso di una diretta su Facebook fatta apposta per l’occasione, il sindaco Enzo Cuomo ha comunicato la positività di 7 persone resindeti nel comune della provincia di Napoli. Il primo cittadino rende noto che i sette contagiati appartengono a tre nuclei famigliari afferenti però tutti alla stessa … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus provincia Coronavirus: 17 nuovi contagi nel Lazio, nessuno in provincia di Latina. I dati delle Asl LatinaToday Coronavirus: numeri stabili quest'oggi in Liguria (2 casi positivi in più) e in provincia (4 in più)

Ancora stazionari, con un lievissimo rialzo, i casi positivi al Covid-19, quest'oggi in Liguria. Il classico bollettino emesso da Alisa, infatti, segnala 1.149 casi, due in più di ieri. In totale i ...

Coronavirus, Uniti Per Cavaglià interpella il sindaco su gestione dell’emergenza e fasi successive

La replica del primo cittadino Mosè Brizi: "La maggior parte dei dati richiesti non sono in possesso del Comune: abbiamo avanzato richiesta all'ASL e risponderemo nel prossimo consiglio comunale" La ...

