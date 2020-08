Coronavirus in Italia, focolaio a Mantova: 97 i positivi in una azienda agricola (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono numeri che non passano inosservati quelli che arrivano dalla provincia di Mantova. A fronte di una media di circa 200 nuovi casi al giorno in Italia, la scoperta di un focolaio con 97 persone risultate positive al covid 19, preoccupa. Le persone risultate positive al Coronavirus, lavorano presso una azienda agricola. Sono state rintracciate grazie ad un opera di screening dell’azienda sanitaria dlela Valpadana messa in allerta da un medico di base. “Tre pazienti mostravano sintomi lievi, gli altri sono tutti asintomatici” ha detto l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera. Ed è forse questa la vera differenza tra quanto succede oggi, e quanto succedeva a febbraio, quando i medici di base non riuscivano a ... Leggi su ultimenotizieflash

