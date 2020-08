Coronavirus in Italia, cosa prevede il nuovo Dpcm (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, cosa prevede il nuovo Dpcm: sì alle navi da crociera e alle fiere e ai congressi, no alle discoteche e ai tifosi negli stadi. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a firmare il nuovo Dpcm con il quale saranno indicate le norme da seguire in questo mese di agosto all’insegna del Coronavirus. Alcune anticipazioni arrivano dallo stesso premier in occasione di un colloquio con il Corriere della Sera. Coronavirus, cosa prevede il nuovo Dpcm che entrerà in vigore in settimana Sostanzialmente nel nuovo Dpcm saranno confermate le misure in vigore alle quali si aggiungeranno nuove ... Leggi su newsmondo

matteorenzi : L’Italia è capofila al mondo nella lotta contro il Coronavirus con il lavoro di Pomezia sul vaccino e con quello di… - M5S_Europa : L'#Italia ha fatto da apripista nella gestione della crisi del #Coronavirus. Ad affermarlo è @Le_Figaro, che plaude… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Ora l'Italia riparte e sulla scuola garantisco io' #coronavirus - Enzaedma60 : RT @CesareSacchetti: Lopalco:'mi ero sbagliato. Lo spauracchio degli asintomatici che appestano va rivisto.' Una montagna di soldi pubblici… - Lichtung5 : Coronavirus, morte due anziane in Campania contagiate dalle badanti dell'Est Europa -