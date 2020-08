Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 5 agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dpcm in arrivo, Conte preannuncia nuove aperture: l'Irpinia attende 5 August 2020 Coronavirus, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati al 5 agosto 2020 5 August 2020 Covid-19, ecco il ... Leggi su avellinotoday

SkyTG24 : Coronavirus Campania, indagato direttore Istituto zooprofilattico di Portici - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - TV7Benevento : Coronavirus. In Campania 8 nuovi casi, 2 morti e 4 guariti... - paola124291 : RT @SoniaLaVera: Coronavirus, morte due anziane in Campania contagiate dalle badanti dell'Est Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Purtroppo altre due persone sono morte con il contagio da coronavirus in Campania, nelle ultime 24 ore. Sale anche la percentuale di contagiati così come dal raffronto dei numeri dichiarati ieri pomer ...Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania fa registrare 8 nuovi casi positivi su 2.085 tamponi (in totale 5.030 positivi su 341.031 tamponi), 2 morti (438 dall’inizio della pandemia) e ...