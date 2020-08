Coronavirus, in Campania 8 nuovi positivi su 2.085 tamponi e due decessi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono 8 i nuovi positivi al Covid-19, su 2.085 tamponi, registrati oggi in Campania. A darne notizia il Bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione Campania. Il resoconto, aggiornato alle 23:59 di ieri, annota anche due decessi e quattro guariti. Sulla risultanza di questi dati il totale dei positivi sale a 5.030, quello dei tamponi a 341.031. I decessi, dall’inizio della pandemia, sono 438 mentre i guariti salgono a 4.198. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Il candidato del centro destra alla presidenza della Regione Campani attacca frontalmente De Luca: "Sono liste d ...